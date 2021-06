Juliette e Anitta se encontram pela primeira vez: - Vim cobrar o aluguel

05/06/2021 | 10:11



Anitta e Juliette se encontraram pela primeira vez! Na última sexta-feira, dia 4, as duas estiveram juntas na casa da cantora, no Rio de Janeiro, após a artista retornar ao Brasil depois de uma temporada morando em Miami, nos Estados Unidos. A campeã do BBB21, por sua vez, estava hospedada na mansão desde o fim do reality show.

- Alô, menina! Vim cobrar teu aluguel, viu! Acabou meu quarto! Não existe mais, estou chocada!, disse a cantora.

Juliette apareceu sorridente e afirmou, com bom humor, que já dominou o ambiente:

- Posse e propriedade. Você tem a propriedade, eu tenho a posse. Me apossei. Minha filha, comprei tudo!, disse.

As duas ainda se abraçaram e Juliette brincou:

- Mulher, tu parece uma criança!, disse, fazendo com que Anitta caísse na risada.