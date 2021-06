Ação distribui cobertores e alimentos em comunidade

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/06/2021 | 00:01



Voluntários da Pastoral da Caridade distribuíram na manhã de ontem, no Jardim Santo André, em São André, 340 kits de inverno compostos por cobertores e alimentos para famílias carentes. O grupo já atua há sete anos com diferentes ações solidárias, como distribuição de cestas básicas, marmitas e enxovais. A fisioterapeuta Nathalia Duarte Ferreira, 34, é a fundadora do grupo, que uma vez por mês distribui cestas básicas na Rua dos Missionários.



A ação de ontem foi idealizada pela publicitária Letícia Sanches Timóteo, 34, que também faz parte da Pastoral. Há alguns dias, Letícia foi na comunidade entregar um carrinho de bebê e ficou pensando na dificuldade que as pessoas poderiam estar passando com o frio que tem feito durante as noites na cidade.



“Saí de lá e fiz a compra de dez cobertores. No dia seguinte achei uma promoção e resolvi colocar nas minhas redes sociais pedindo a doação do dinheiro, já que nem todo mundo tem um cobertor sobrando. Acabou que foi um sucesso”, explicou a publicitária. “Minha meta inicial eram 40 unidades. Hoje (ontem) entregamos 340 cobertores e ainda estamos recebendo doação para fazermos nova compra e entregarmos em breve”, comemorou. Letícia explicou que, com a pandemia, o grupo tem atuado também em outras comunidades, como Santa Cristina e favela do Amor, também em Santo André.



Para organizar as entregas, o grupo conta com a ajuda de moradores da própria comunidade, que cadastram as famílias. Uma delas é a auxiliar de serviços gerais Roselene Ferreira da Silva, 34 anos. “Eles vêm uma vez por mês e ajudam muito”, afirmou. “Por morarmos em uma área invadida, acabamos ficando muito esquecidos e muitas pessoas daqui perderam o emprego com a pandemia da Covid”, completou.



A Pastoral hoje é apenas um grupo voluntário, mas os responsáveis pretendem transformá-la em uma ONG (Organização Não Governamental). Quem quiser colaborar com as ações solidárias pode entrar em contato pela página do grupo no Instagram (@pastoraldacaridade_nsp).