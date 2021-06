Referência, Malek deixa cargo na saúde de Ribeirão

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/06/2021 | 00:01



Após um ano e dois meses de trabalho como coordenador clínico multidisciplinar do hospital de campanha de Ribeirão Pires, o médico Malek Mounir Imad, 33 anos, anunciou na quinta-feira à noite, pelo seu perfil no Facebook, que está se desligando do cargo. O que seria uma simples troca de profissionais tornou-se em momento tocante, uma vez que o médico é muito querido pela equipe e pelos muitos pacientes e familiares que atendeu durante seu tempo de atuação na unidade pública de saúde.



A sua postagem teve mais de 1.100 reações e mais de 300 comentários, a maioria de agradecimento pelo trabalho que desenvolveu. Em entrevista ao Diário, Malek afirmou que estar na coordenação do hospital de campanha em meio à pandemia de Covid-19 foi o maior desafio de toda a sua vida profissional. “Aprendi muito como médico, com o manejo e tratamento dos pacientes, que não é só medicamentoso. Dentro de uma pandemia, que leva angústia para todo mundo, isso tem que ser feito de maneira totalmente humanizada”, afirmou.



A humanidade era uma das grandes características do médico, que, apesar de morar em São Paulo, se declara um apaixonado por Ribeirão Pires. Malek também foi acometido pela Covid no ano passado e, ao sentir que mesmo após ter sido curado apresentava sequelas da doença, articulou junto à Prefeitura de Ribeirão Pires a criação do primeiro ambulatório para pacientes que já haviam se recuperado da infecção pelo coronavírus. O modelo se espalhou pela região, mas o de Ribeirão Pires foi pioneiro no Grande ABC e o primeiro a não ser referenciado por instituição de ensino.



Além de trabalhar no hospital de campanha, de fazer lives para falar sobre a pandemia, Malek também atuava de forma voluntária no ambulatório. Tanta dedicação, no entanto, teve o seu preço, e foi trabalhando muito que o médico perdeu uma irmã, vítima de câncer, e o padrasto. Sua decisão de deixar o cargo de coordenador foi motivado pelo mesmo sentimento que sempre nutriu pelos seus pacientes, a vontade de cuidar, mas agora, de sua mãe, Linda Malek, 60, e da sua própria saúde.



O médico destacou que outro aprendizado da pandemia é a importância de se cuidar da atenção primária. Pessoas com comorbidades, obesas, que acabaram sendo vítimas fatais da Covid, poderiam ter tido outro desfecho clínico, na avaliação do especialista, se houvesse um acompanhamento mais adequado dos seus quadros como hipertensão e diabetes. “Precisamos investir na medicina primária porque, sem esse tratamento, há um impacto lá na frente”, completou.



Malek pretende se afastar das atividades profissionais para cuidar da mãe e da sua saúde, que foi exigida ao máximo nos últimos meses, mas não vai se distanciar de Ribeirão Pires. “Vou continuar com as lives, conversando com médicos, falando sobre o momento da pandemia. Pedindo que as pessoas se cuidem, usem máscara, porque ainda não acabou”, afirmou. Um retorno à cidade, seja como médico ou como gestor, não está descartado. “Só tenho a agradecer a toda equipe, ao prefeito (Clóvis Volpi-PL), e sei que minhas portas estão abertas”, afirmou.



Como novo coordenador do hospital de campanha assume Antônio Carlos André de Castro, 40, médico estatutário na cidade desde 2013 e que tomou posse na manhã de ontem.