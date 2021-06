Do Diário do Grande ABC



Preocupante saber que em um mês os reservatórios que fornecem água potável para as cidades do Grande ABC registraram baixa de 32% em seus volumes. Principalmente porque o período de estiagem teve início em maio e vai até setembro. É preciso que se tome alguma atitude, sob risco iminente de desabastecimento na região.

É imprescindível recordar o que aconteceu nos anos de 2014 e 2015, quando o Estado de São Paulo passou por grave crise hídrica e foi imi necessária a implantação de rodízio. Naquela ocasião, em que o sistema Cantareira, que abastece a Capital e São Caetano, foi o mais atingido, o governo paulista teve de intervir, criando espécies de aquadutos para que o conteúdo dos reservatórios em melhores condições pudesse ser desviado para os mais vazios. Com essa engenharia, a Represa Billings acabou sendo a solução para parte da questão.

Hoje, o Sistema Rio Claro, que fornece o recurso para os moradores de Santo André, tem apenas 49,6% de sua capacidade. Um mês atrás estava em 66,9%, o que representa baixa de 17,3%. Em melhor situação está o Rio Grande, com 81,6%. Pode até parecer confortável, mas é urgente ter cuidado para que, no mínimo, permaneça dessa forma. O Cantareira, fonte de adversidades no passado, atualmente comporta 47,2%.

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data que foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) com o objetivo principal de chamar a atenção da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que já foram considerados inesgotáveis.

A água é primordial para a vida de todos os seres. Que o simbolismo do dia inspire os cidadãos comuns e também as autoridades. Se cada um fizer a sua parte, seja economizando ou cuidando para que os mananciais e seus entornos sejam preservados, certamente continuará jorrando em abundância.