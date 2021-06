Parque de Paranapiacaba faz 18 anos

Do Diário do Grande ABC



04/06/2021 | 23:59



Hoje, quando se comemora em todo o mundo o Dia do Meio Ambiente, o PNMNP (Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba) completa 18 anos. É UC (Unidade de Conservação) Municipal, de proteção integral, que guarda importante remanescente de Mata Atlântica ainda preservado da Região Metropolitana de São Paulo. A área é bastante procurada para realização de pesquisas científicas, bem como de atividades de educação e turismo ecológico, sendo provedora de serviços ecossistêmicos. Criado em 2003 pelo decreto 14.937, o parque conta com área de mais de 4 milhões de metros quadrados. Entre as ações para preservar seus recursos naturais, tem-se estimulado a realização de pesquisas científicas. Nestes 18 anos de história, o parque foi objeto de estudo de mais de 30 trabalhos científicos realizados por pesquisadores de instituições como a USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e a UFABC (Universidade Federal do ABC), entre outras. Dentre estes trabalhos está o Plano de Manejo da Unidade de Conservação.

O PNMNP e áreas de seu entorno também abrigam várias espécies ameaçadas de extinção. Dentre elas, uma se destaca em especial: a borboleta-palha (Actinote zikani). Registrada pela primeira vez em 1941, na Estação Biológica de Boraceia, não era avistada até sua redescoberta em 1991, na Vila de Paranapiacaba. E durante aproximadamente dez anos essa borboleta não foi mais encontrada, até que fosse vista novamente no PNMNP. Essa raridade fez com que a borboleta-palha entrasse na lista das espécies criticamente ameaçadas de extinção, sendo o PNMNP o único local onde ela pode ser encontrada, tornando-se fundamental para a sua conservação.

Além do incentivo às pesquisas científicas, o PNMNP tem grande papel no fomento à geração de renda, priorizando moradores da microrregião na construção de modelo de desenvolvimento sustentável local, mapeamento dos atrativos e capacitação. Atualmente, contamos com 40 monitores ambientais credenciados no PNMNP, dos quais 80% (32 monitores) declaram como principal fonte de renda atividades econômicas advindas do turismo no parque e em Paranapiacaba. Com seis trilhas abertas para o turismo ecológico e educacional, o parque recebeu até hoje mais de 300 mil visitantes de diversas regiões do Estado, do País e também do Exterior.

A comemoração desta importante data para nossa cidade simboliza a prioridade da pauta ambiental para os andreenses e o orgulho de termos 62% do nosso território de áreas verdes preservadas. Parabéns ao PNMNP, aos colaboradores da equipe do meio ambiente e aos monitores ambientais que dele subsistem.

Fabio Picarelli é secretario de Meio Ambiente de Santo André.<EM>



PALAVRA DO LEITOR

Vacina da gripe

Fui na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Guiomar, em Santo André, para tomar a vacina contra a gripe e, para meu espanto, fui informado que somente a de Covid estava à disposição. Perguntei por quê? ‘Hoje (ontem) é ponto facultativo’, respondeu a atendente. Não discuti com a recepcionista, pois não é culpa dela. Pelo que entendi os feriados foram antecipados em algumas cidades, inclusive em Santo André. Como assim, então? Os servidores ficaram em casa na antecipação e agora também? A conta não está fechando. Secretário da Saúde, senhor Márcio Chaves, algo a dizer?

Edson Roberto Peleteiro

Santo André



Liberada!

Ainda sobre a Copa América no Brasil (Esportes, dia 1º), a Rede Globo tem memória curta. Às quartas-feiras e aos domingos está televisionando os jogos do Campeonato Brasileiro. Até domingo retrasado eram os jogos do Paulista, o único que tinha restado à emissora monopolizadora do futebol nacional, até então. A Copa América usará no máximo cinco estádios em cinco Estados e poderá ser jogada em quaisquer Estados do País. Para mim, considerando os vários campeonatos já em andamento nos estádios de todos os Estados do Brasil e acompanhando o que foi decidido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), será apenas mais um torneio e com bem menos equipes. Está liberado!

Joel Carlos Santos

Santo André



Renan e Bolsonaro

Renan Calheiros é muito esperto. Tê-lo como inimigo ou adversário é arranjar encrenca para o resto da vida e, no momento, atuando na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), o seu alvo é Bolsonaro. Renan entende profundamente de política e seus meandros, principalmente do Senado, onde ininterruptamente atua desde 1995. Renan está envolvido em nove processos, sabe da morosidade judicial e como postergar julgamento, além de, pela sua faixa etária, daqui a pouco mais de quatro anos qualquer pena que lhe seja imposta ficará reduzida. Enfim, Bolsonaro, na sua pretensão de reeleição, está em maus lençóis.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



O golpe está aí!

Senhores senadores, deputados, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), autoridades, empresários deste País abusado, acordem. Quem sabe faz a hora e encontra a terceira via. Não espera o golpe. Avacalhou! É necessário o impeachment já!

Tânia Tavares

Capital



Compadre X9

Este Diário (Política, ontem) nos relata o senhor Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, tentando arrastar o companheiro de partido e seu compadre Paulo Serra, chefe do Executivo de Santo André, no processo em que o são-bernardense foi denunciado ao MPF (Ministério Público Federal) por peculato na Operação Prato Feito. É cômico se não fosse trágico! Imaginem se eles não fossem do mesmo partido ou se não houvesse proximidade entre os dois! O que mais falta acontecer?

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



Meio ambiente

Se em abril de 2020 soubemos da reunião ministerial em que o titular do Meio Ambiente viu a oportunidade de ‘passar a boiada’ para desmobilizar a fiscalização ambiental no País, hoje temos a certeza de que houve ‘estouro da boiada’. Para quem mora no Interior, isso dá ideia do tamanho do estrago que animais enraivecidos e, portanto, descontrolados causam no que está à frente. O Brasil tornou-se pária mundial não apenas pelo não combate à pandemia, mas também pela destruição ambiental, que tem ligações com o crime e esperamos que a Justiça, de fato, seja feita. Ou não haverá bioma para contar a história. A questão ambiental no País é tema que não se pode deixar para depois. Não é permitido a cada um de nós viver como se a questão ambiental não nos afetasse. O Dia do Meio Ambiente é data que precisamos comemorar e não lastimar. E isso depende da nossa atitude.

Márcia Lia,

deputada estadual