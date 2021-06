Roncon acena para Volpi em Ribeirão

Raphael Rocha



05/06/2021 | 00:01



Ao se colocar como candidato a prefeito de Ribeirão Pires, ainda no fim de 2019, Clóvis Volpi (PL) adotou estratégia de se desvencilhar de antigas lideranças políticas da cidade – figuras essas que orbitaram em torno de seu primeiro governo, entre 2005 e 2012. Esse bloco decidiu embarcar na tentativa de reeleição de Adler Kiko Teixeira (PSDB). Volpi se elegeu e relegou esses nomes a uma outra prateleira da política local. Nesta lista estavam os ex-vice-prefeitos Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), e Gabriel Roncon (PTB). A dupla liderou movimento de críticas ao governo Volpi, aproveitando o fato de Kiko ter escolhido ser secretário em São Bernardo e ter se afastado de Ribeirão. O petebista, porém, deu sinais de querer se desgarrar do rol oposicionista. Mandou, nas últimas semanas, emissários para saber se Volpi poderia recebê-lo. Também amenizou o tom de críticas à gestão do liberal. Pode ser que embarque na fila de governistas.

BASTIDORES

Raias

Esta coluna mostrou nesta semana que o ex-prefeiturável e ex-vereador Ailton Lima, que recentemente deixou o PSB, começou a se aproximar do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Aliados de Ailton, inclusive, têm comentado que ele deve participar da eleição do ano que vem – a deputado federal. Se escolher essa raia, deixa aberta a possibilidade de dobrada com a eventual candidatura a deputada estadual da primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra.

À espreita

Outra figura que se armou na oposição ao prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), e que tem reduzido o tom contra a administração é a vereadora Amanda Nabeshima (PTB). Diferentemente do ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (PTB), Amanda ainda não deflagrou uma operação de aproximação com o Paço, mas a diminuição no ritmo de críticas chamou atenção dos que acompanham a política da cidade.

Cara, crachá

O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), baixou ofício interno determinando que os servidores ostentem em local visível os crachás de funcionários enquanto estiverem nas dependências da casa. A regra também se aplicará ao visitante, que receberá uma credencial de acesso ao Legislativo.

Farpas

Os vereadores petistas Josa Queiroz e Antônio Rodrigues, de Diadema, voltaram a trocar alfinetadas na sessão de quinta-feira. Rodrigues, que ocupa o mandato interinamente por conta do afastamento da colega Lilian Cabrera, sugeriu que o correligionário, que é presidente da casa, descumpre o regimento interno ao podar manifestações dos parlamentares. Josa, então, rebateu. “Nosso regimento faz referência a um pedido de ‘pela ordem’, que é diferente da ‘questão de ordem’. São duas coisas diferentes”, cutucou. Rodrigues vem mirando críticas ao correligionário desde que assumiu a cadeira, no mês passado, quando viu a casa mudar a legislação para estender o prazo para que suplentes sejam convocados. Mesmo tendo assumido o mandato, o parlamentar sentiu que a medida visava dificultar seu retorno ao Legislativo.

Pontes

Suplente de vereador em Santo André, o professor Thiago Rocha (PSD) esteve ontem na Câmara, em uma reunião com o presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB). Disse que o encontro com o tucano foi para afastar qualquer boato de que não se dá bem com o chefe do Legislativo.

Apartamento à venda

Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (SD) colocou à venda seu apartamento na Vila Bocaina, na cidade. O político está morando em um imóvel no bairro Campestre, em Santo André. No anúncio, presente em sites especializados, Atila pede R$ 615 mil pela unidade de 104 metros quadrados.