Governo do RS promete vacinar população adulta com 1ª dose até fim de setembro

04/06/2021 | 20:46



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que o Estado deve vacinar, com pelo menos uma dose, toda a população gaúcha com mais de 18 anos até 30 de setembro. Por meio de um vídeo no Twitter, Leite divulgou o calendário com base na estimativa de entrega de doses pelo Ministério da Saúde.

Algumas cidades gaúchas já vacinam pessoas sem comorbidades fora dos grupos prioritários. Segundo a divulgação, o Estado tem a perspectiva de receber mais dois milhões de doses ainda no mês de junho, com essas doses deve-se concluir os grupos vulneráveis, trabalhadores da educação e também garantir a primeira dose para pessoas com 50 a 59 anos.

O calendário ainda mostra para o mês de julho pessoas com idades entre 40 e 49 anos, no mês de agosto, entre 30 e 39 anos e no mês de setembro, entre 18 e 29 anos. A conclusão do esquema vacinal foi marcada para os meses de outubro, novembro e dezembro, sendo toda população adulta do Rio Grande do Sul até o fim do ano.