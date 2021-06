Vítimas de desabamento de prédio em Rio das Pedras, pai e filha são sepultados

04/06/2021 | 20:43



Foram enterrados na tarde desta sexta-feira, 4, Natan de Souza Gomes, de 30 anos, e sua filha Maitê Gomes Abreu, de 2 anos, mortos durante o desabamento do imóvel onde moravam, em Rio das Pedras (zona oeste do Rio), na madrugada de quinta-feira, 3. Os sepultamentos ocorreram no cemitério São Francisco Xavier, no Caju (zona norte do Rio), em meio a muita comoção.

A esposa de Natan e mãe de Maitê, Maria Quiara Abreu, de 26 anos, segue internada em estado grave no hospital municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul). Segundo familiares, ela ainda não sabe da morte do marido e da filha.

Outra ferida no desabamento é Nataniela de Souza Brás, de 28 anos, irmã de Natan, que está internada em estado estável no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste).

O prédio que desabou foi construído pelo pai de Natan e Nataniela, Genivan Gomes Macedo, sem a supervisão de arquitetos nem engenheiros. Muito abalado, ele prestou depoimento à polícia na quinta-feira. Segundo a secretaria estadual de Polícia Civil, a investigação sobre o desabamento está em andamento.