Obituário - 5 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/06/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Palmira Viota dos Santos, 91. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio César Dalla Rosa, 89. Natural de Mirante do Paranapanema (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Angela Leme Leite, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Palmeira, em Suzano (São Paulo). Dia 1º, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Orlando Baratela, 84. Natural de Itaju (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edgard de Morais e Silva, 81. Natural de Caxambu (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia de Almeida, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joana Mizael, 79. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armando Tavares Carrilho, 78. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Abílio da Silva, 76. Natural de Jales (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Margarida Maria Gomes, 76. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim, Santa Cruz, bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Memorial Planalto.

Lindalva Herculino Varela, 74. Natural de Araruna (Paraíba). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Vale da Paz.

Selma Prado Vieira, 72. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês de Godoi, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Maria Nilza Cardoso da Silva, 62. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Batista do Nascimento, 61. Natural de Santo Antonio do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Elizabeth, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Dorival Claudino Ignacio, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Antonia Silva dos Santos Altomare, 55. Natural de Primeiro de Maio (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celina Aparecida Felipe, 47. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Centro de Mococa (São Paulo). Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Mococa (São Paulo).

Wanessa Felix Disselli Palasson, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Belenzinho, em São Paulo, Capital. Vendedora. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Gercina Maria de Amorim, 87. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Eliezer Nascimento Silva, 81. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Estela Guimarães Ribeiro, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alcântara, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Rubens Buzutto, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Francisca Eliete Nunes Costa, 76. Natural de Cedro (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

João Batista de Queiroz, 74. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Manuel Miguel dos Anjos, 62. Natural de Guairaçá (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Roberto Lopes, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Francisco Dantas de Araujo, 61. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Saudade.

João Crisósimo Francisco, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Manoela Braz Rodrigues Angelelli, 90. Natural de Elisiário (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Teixeira de Carvalho, 90. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Expedito, 94. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Jair Franco de Lima, 85. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Albertina Cabral de Lima, 81. Natural de Barreiros (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Nelson Adauto da Silva, 81. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Sebastião de Paula, 73. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Jardim Prudência, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Gerusa Monteiro dos Santos, 69. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

José Mello Amorim Neto, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Gildasio Oliveira dos Santos, 51. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Vale da Paz.

Clodoaldo Santos Fonsecaq, 41. Natural de Diadema. Residia no Parque Real, em Diadema. Corretor de imóveis. Dia 1º. Vale da Paz.

Priscila Zara, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



M A U Á

Rogério Lopes dos Santos, 37. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Autônomo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Juventina Nunes Barbosa, 97. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Daniel Alves de Lima, 57. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.