Equipe da Romu prende, pela terceira vez, homem por furto e ameaça em Santo André

04/06/2021 | 16:51



Na tarde desta sexta-feira (4), a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) de Santo André, em patrulhamento pelo bairro Campestre, encontraram dois homens carregando um portão, o que gerou dúvidas na equipe da Ronda. Durante o interrogatório, constataram que o portão havia sido furtado na rua 31 de março, que foi confirmado chegando no local e identificando as imagens do crime que foram gravadas.

Diante do flagrante, a equipe ainda identificou o indivíduo, Caio Rafael de Souza, 32 anos, que neste mesmo ano já tinha sido preso, em maio, enquanto furtava o centro universitário da Fundação Santo André, e anteriormente, em março, por ameaçar um comerciante. O segundo homem que estava com Rafael foi conduzido para averiguação quanto a sua participação.

A ocorrência segue em investigação.



Foto: Romu/ Divulgação