Espanha: Santiago de Compostela adia celebração do jubileu para 2022

A região de Santiago de Compostela, na Espanha, espera com ansiedade por 2022. Isso porque o ano do Jubileu (também chamado de Jacobeu e Ano Santo de Santiago de Compostela), que seria comemorado em 25 de julho de 2021, foi transferido, com autorização do Papa Francisco, para o ano que vem.

“É uma comemoração muito importante, que será festejada ainda mais. Após dois anos muito duros para a economia da região, acostumada com a forte presença dos peregrinos, 2022 promete ser especial”, afirma Anna Carolina Caro, diretora da Excursy, agência de turismo online.

Santiago de Compostela mira turismo em 2022

A Espanha planeja que 70% dos cerca de 47 milhões de habitantes estejam totalmente vacinados até o fim de agosto ou setembro deste ano. Por isso, a expectativa é que o Caminho de Santiago receba muitos turistas ao longo do próximo ano.

A principal atração da região da Galícia, que bateu seu recorde de visitação no ano anterior à pandemia, com procura quase 20% maior que em 2018, viu despencar suas atividades após a covid-19 se espalhar pelo mundo.

Pacote de viagem para celebrar o jubileu

A Excursy preparou um pacote especial para a data comemorativa. Disponível de maio a setembro de 2022, o roteiro tem sete dias de viagem e começa na cidade de Lisboa, em Portugal. Ele também passa pelos principais destinos católicos do país, como Fátima, Braga e Guimarães.

Na sequência, ocorre a viagem para a Espanha, onde o viajante pode percorrer (a pé ou em veículo) o percurso final de dois quilômetros entre Cruzeiro do Sar e Santiago de Compostela. A viagem se encerra com uma passagem por Porto, um dos mais belos destinos portugueses.

