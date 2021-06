Pai de Ben Affleck se manifesta sobre romance do filho com Jennifer Lopez: - Nunca ouvi falar de todo esse absurdo

04/06/2021 | 16:11



O pai de Ben Affleck, Timothy Affleck, se manifestou sobre o romance do filho com Jennifer Lopez! Segundo o jornal The Sun, ele disse que desconhece a relação:

- Nunca ouvi falar de todo esse absurdo. É claro que já ouvi falar dela. Mas eu não tinha ideia sobre nada disso.

Timothy ainda revelou que não se encontra com Ben há meses por causa do trabalho dele e da pandemia do novo coronavírus:

- Eu converso com meus filhos sobre a vida deles quando os vejo e eles compartilham comigo o que querem compartilhar. Faz muito tempo que não vejo meus filhos, com o trabalho deles e a Covid.

Por fim, o pai de Ben Affleck disse:

- Uma grande empresa corporativa, que Hollywood é, por sua natureza é um lugar difícil de abrir caminho e para uma estrela global, que Ben era, é ainda mais difícil. Eu só queria que as pessoas se concentrassem no bom trabalho que meu filho faz no Congo - as mulheres que ele ajuda lá. Há histórias importantes que a mídia deveria divulgar como essa, não esse absurdo [sobre Jennifer].