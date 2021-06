Após terminar noivado, ator de Friends levanta suspeitas sobre affair com assistente

04/06/2021 | 16:10



Matthew Perry, o Chandler da série Friends, mal acabou de anunciar o término de seu noivado com a agente literária Molly Hurtwitz e já se envolveu em boatos de que estaria vivendo um novo romance. Os fãs do ator ficaram um pouco desconfiados da relação dele com a assistente, Briana Brancato, após a dupla publicar fotos juntinhos nas redes sociais.

E olha que a legenda do post também não ajudou muito. Em um tom super íntimo, Matthew escreveu:

Pronto para o fim de semana prolongado e um banho ainda mais longo! Depois de uma semana assim, sei que minha equipe também está!

Foi através de um comunicado para a revista People que Perry anunciou o fim de seu noivado, que teve início em 2020. Em parte do texto, ele escreveu:

Às vezes as coisas apenas não funcionam e essa foi uma delas. Eu desejo o melhor à Molly.

Será que Matthew já seguiu em frente mesmo?