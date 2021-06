Luísa Sonza adia o lançamento de seu álbum

04/06/2021 | 15:11



Como você viu, Luísa Sonza acabou indo para o México encontrar com Vitão e segundo o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, a cantora acabou adiando o lançamento de seu próximo álbum.

Caso você não saiba, ela acabou publicando um vídeo em suas redes sociais chorando muito depois que virou alvo de críticas dos fãs após o filho de seu ex-marido, Whindersson Nunes, ter morrido.

Segundo o jornalista que teve acesso a um comunicado da assessoria de imprensa de Sonza, ela que está longe das redes sociais também vai aproveitar a viagem para colocar a saúde mental em dia.

- Após os últimos acontecimentos relacionados à cantora Luísa Sonza, a artista ficará afastada das redes sociais por um tempo para cuidar de sua saúde mental, sendo prioridade agora. Aos fãs que estavam ansiosos pelo lançamento do seu novo álbum, informamos que este projeto que estava previsto para ser lançado no fim deste mês, foi adiado (ainda sem nova previsão para lançamento). O time da cantora continuará administrando as suas redes sociais e seguirá com posts que fazem parte de contratos comerciais. Aproveitamos para ressaltar que Luísa, junto com seu namorado, o cantor Vitão, continuam sofrendo ataques verbais pelas ruas e nas redes sociais, por inverdades ditas na internet. Pedimos mais uma vez respeito e empatia pelo próximo. Todas as medidas cabíveis para as pessoas que continuam com estes ataques estão sendo tomadas.