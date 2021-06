Lima Duarte mostra protocolo de segurança para voltar a gravar

04/06/2021 | 15:10



Lima Duarte usou as suas redes sociais na última quinta-feira, dia 3, para compartilhar com seus fãs e seguidores que voltou a trabalhar. Isso mesmo, o ator já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus e aos poucos vai voltando ao batente.

Na publicação, Lima Duarte que já tem os seus 91 anos de idade, apareceu realizando todo o protocolo de segurança fazendo o teste para detectar se estava ou não com covid-19.

- Vou gravar Aruanas. É um personagem muito bom, forte, interessante. Voltar a trabalhar um ano e meio depois... Não estou reconhecendo mais nada. Esses protocolos... Eu que fiz 60 novelas só na Globo, disse o ator.

Além disso, o ator fez questão de relembrar como era a sua rotina antes da pandemia.

- A rotina era outra. Chegava os Estúdios, tinha o cotidiano, as pessoas, discussão dos personagens e no fim o Vamos gravar.