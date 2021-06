Após realizar última live, Gusttavo Lima abre o jogo sobre carreira e vida pessoal: - Eu vivo assim, do luxo ao lixo

04/06/2021 | 15:10



Quem acompanha Gusttavo Lima sabe que, apesar de o cantor sempre compartilhar aspectos de sua vida nas redes sociais, são raras as entrevistas que ele concede. Já nesta sexta-feira, dia 4, o colunista Léo Dias divulgou um bate-papo com o cantor - que ele diz ser o primeiro de Gusttavo em quatro anos -, no qual o artista se abriu sobre diversos assuntos; entre eles os planos para sua carreira e sua vida antes da fama.

A conversa vem no mesmo dia em que o cantor realizou sua última live, já que ele pretende se dedicar a outros projetos daqui em diante. Durante o bate papo, ele comentou sobre o evento e falou sobre a turnê que irá realizar nos Estados Unidos no início do segundo semestre de 2021, revelando que a gravação de seu DVD será na cidade de Boston:

- Olha, pode se dizer que sim, foi a última live. Eu acho que tudo tem começo, meio e fim. Até quando a gente vai viver fazendo live? Os patrocinadores já não tem mais grana pra patrocinar, o custo hoje pra fazer uma live profissional é muito alto. Faz um ano que a gente faz live direto, acho que foram 15 lives, então foi maravilhoso, foi gostoso enquanto durou, mas agora é hora de voltar ao trabalho de verdade. Eu acredito que no final do ano ou no começo do ano a gente já vai poder voltar a fazer shows, nesse ritmo que está a vacinação. Agora é a hora de planejar a volta, gravar DVD, gravar músicas novas. A gente não vai viver de live a vida inteira. Eu acho que já deu.

O artista, que realizou shows online e lives desde o início da pandemia, em março de 2020, ainda comentou sobre o julgamento que recebeu de alguns internautas por não estar cumprindo as medidas de distanciamento social a risca, e declarou que precisa trabalhar para manter o emprego de diversas pessoas ligadas a ele:

- Ninguém que te critica está na sua pele pra saber o que você passa. Eu já falei e volto a falar, se você tem dinheiro e se você tem condição, fica em casa, mas não critica quem tem que sair pra trabalhar pra pagar o aluguel, a escola do filho, o arroz e feijão. Às vezes a pessoa que critica não sabe como é a vida de alguém que tem seis, sete filhos. Todo mundo acha que eu sou milionário, mas eu não sou milionário não, eu trabalho pra caramba. Tenho cem funcionários que trabalham diretamente comigo, fora os indiretos. Eu preciso trabalhar pra colocar dinheiro na mão das pessoas que me apoiam, que estão comigo, das meninas que fazem a limpeza, dos artistas, do chef de cozinha, da minha família.

Apesar de hoje ostentar uma carreira de sucesso, Gusttavo lembra que chegou a cogitar abandonar tudo entre os anos de 2012 e 2014. Ele conta que se sentia como um boneco graças à grande carga de show que assumia por conta do planejamento de sua equipe, e que as perdas familiares que sofreu contribuíram para que ele colocasse sua trajetória em xeque:

- Em 2014 eu quebrei né, eu cheguei a morar de aluguel. Eu perdi minha irmã em 2012, perdi minha mãe em 2015. Isso tudo me levantou dúvidas sobre a minha própria carreira. Eu estava fazendo 32 shows por mês. Nessa época eu dormia muito tarde, e um dia eu estava fazendo um show, fui dormir quatro horas da manhã, quando eu peguei no sono meu irmão me ligou. Ele falou: Preciso conversar com você, a nossa irmã acabou de falecer. E ali eu fiquei sem reação, e eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. E eu falei: Cara, do que adianta isso aqui tudo? Dinheiro, sucesso? Eu perdi uma pessoa que eu amo. E assim, eu não consegui ir no enterro da minha irmã porque eu tinha um show a noite. E aquilo ali pra mim foi a gota d'água. Eu falei, não vou cantar mais, voltei pra casa dos meus pais lá na fazenda. Naquele momento, a última coisa que eu queria que falassem comigo era sobre música, porque a minha decepção era gigantesca. E a história com a minha mãe foi do mesmo jeito, eu estava fazendo show. Então foi uma porrada atrás da outra.

Deixar a carreira para trás, inclusive, não era algo que assustava o artista. Lima, que revelou estar terminando uma faculdade de música, relembra que preferiria voltar a viver com a simplicidade de antes do que seguir uma rotina que lhe fazia mal:

- Mas assim, de onde eu vim sabe, eu me contento com pouco. E também me contento com muito. Eu vivo assim, do luxo ao lixo. Eu fui criado no lixo, eu comia abóbora com farinha até os sete anos de idade, meu pai levava carne pra gente comer uma vez por mês. A gente comia todo dia arroz com farinha, feijão com abóbora, enfim, o que a gente plantava ali na casinha de pau a pique e de palha. Então naquele momento de 2014 eu falei, não tem problema nenhum eu voltar pra onde eu vim, eu já estou acostumado. Se eu tiver que cantar em barzinho de novo não tem problema, mas tinha que ser do meu jeito. Porque do jeito que estava, não era saudável. Eu [pensava]: posso voltar pro barzinho, não tem problema, mas eu vou colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo.

Talvez nem todos os fãs do cantor saibam, mas ele conta já ter passado por inúmeras dificuldades. O mais novo de oito irmãos, Gusttavo relembra que aos dois anos de idade teve que morar debaixo de um pé de manga depois que sua casa pegou fogo:

- Lá não tinha energia elétrica, não tinha luz, era lamparina, que você colocava querosene, um pavio e isso que iluminava a casa. O teto não era telha, era palha, era tudo muito bem feito, a parede era de madeira com barro, o chão era de terra batida. Não tinha geladeira, não tinha fogão, era fogão a lenha. A carne a gente comia uma vez por mês, minha mãe colocava um pedacinho no prato de cada um. Mas foi uma infância, mesmo que sofrida, feliz.

Esse histórico, aliás, tem grande importância na vida de Gusttavo Lima, e o artista desabafou sobre muitos julgarem seu estilo de vida sem saber de seu passado:

- Ainda tem muitas pessoas que não me conhecem, mesmo aqui no Brasil tem muitas pessoas que sabem quem eu sou mas não me conhecem, não sabem da minha essência, não sabem de onde eu vim, pelo que eu passei. Às vezes todo mundo olha hoje e fala: A vida desse cara é mil maravilhas, mas não sabe um terço do que a gente já passou.

Já sobre a pandemia, o artista entrega que está vivendo um momento mais introspectivo e que está buscando passar mais tempo com as pessoas que ama. Apesar de não citar o polêmico término com Andressa Suita e a suposta reconciliação, Gusttavo Lima chegou a mencionar que prefere deixar alguns assuntos fora dos holofotes:

- As melhores coisas são vividas em off. Esse é um momento que eu estou muito mais apegado às pessoas que eu amo, as pessoas que eu convivo. É muito mais gostoso a gente estar com a família, com as pessoas que a gente ama, que te valorizam. Essa pandemia foi uma loucura na cabeça de todo mundo, teve gente que pirou, inclusive eu. Ninguém estava preparado pra isso.

Por fim, o cantor ainda tranquilizou os fãs que se assustaram com a possibilidade de ficar sem novidades de Gusttavo Lima até o lançamento de seu próximo DVD: para ajudar a conter a ansiedade, muito em breve o público terá acesso a cerca de 15 novas músicas do cantor:

- Eu gravo o DVD dia 15 de agosto lá em Boston, só que antes disso eu fiz um projetinho de músicas que eu escuto, como se fosse um Boteco, só que com uns arranjos lindos que eu fiz no meu estúdio. São 15 músicas que eu vou disponibilizar agora, dia 10 [de junho], até o nosso DVD ficar pronto, em meados de outubro. Eu falei pra soltar tudo de uma vez.