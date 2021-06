Marido de Ana Hickmann chora de emoção ao ver lago construído no jardim de casa: Eu tinha que ficar vivo para ver a felicidade da minha mulher e do meu filho

04/06/2021 | 14:10



Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, se emocionou ao ver a conclusão de uma obra feita na casa em que vive com a apresentadora e o filho deles, Alexandre Jr.! Como você viu, Ana começou a construir um lago de 32 metros no jardim de sua mansão, a pedido do filho.

Nesta sexta-feira, dia 4, Alexandre publicou no Instagram um trecho de um vídeo sobre a conclusão da obra. Na legenda, ele desabafou:

Sim, eu estou emocionado com a finalização do lago aqui em casa. Eu tinha que ficar vivo para ver a felicidade da minha mulher e do meu filho. Grato!

Alexandre enfrentou uma batalha contra um câncer na região do pescoço desde o final de 2020 até o começo deste ano. No vídeo, ao ser questionado por Ana Hickmann se havia gostado do lago, ele respondeu, emocionado:

- Olha, parece que a gente tinha que ficar vivo para ver algumas coisas. Que bom que eu fiquei vivo para ver isso no meu lar. Só... Realmente a gente de Deus, como o Ricardo, a Dani e o Murilo podiam proporcionar algo tão... Não é nem especial. Especial seria uma tamanha injustiça. Algo tão específico assim. Algo tão bruto, ao mesmo tempo, para se fazer e tão sensível e tão delicado. Muito obrigado, meninos! De coração. Ricardo, Dani e Murilo, vocês ganharam uma família amiga e tem a nossa gratidão eterna.