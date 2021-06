Após cirurgia, Rafael Cardoso agradece carinho e desabafa sobre doença cardíaca: - A gente fica com medo de morrer mesmo, né?

04/06/2021 | 13:10



Como você viu, Rafael Cardoso passou por uma cirurgia por causa de sua miocardiopatia hipertrófica congênita, doença cardíaca que leva o músculo do coração a engrossar e dificulta o bombeamento de sangue. Infelizmente, a cardiopatia do ator evoluiu para uma condição que poderia causar morte súbita, o que fez com que ele implantasse um desfibrilador cardíaco com o objetivo de evitar essa fatalidade. A boa notícia é que tudo deu certo - e Rafael apareceu em seus Stories do Instagram na manhã desta sexta-feira, dia 4, para agradecer ao carinho que recebeu do público quando falou sobre o procedimento em suas redes sociais.

- Estamos aqui e a cirurgia foi um sucesso. Queria só agradecer a todo mundo que mandou tanta mensagem, tanto carinho, tanto amor..., afirmou.

O artista também fez um desabafo sobre a morte, mas mostrou que estava levando a situação da melhor forma possível.

- O que é bom demais quando a gente fica com medo de morrer mesmo, né? (risos) Receber tanto carinho assim é muito bom. Obrigado, gratidão a todo mundo que mandou uma palavra, um amorzinho, um axé. E já já estou 200% e novo de novo.

A esposa de Rafael, Mariana Bridi, também deu seu recado nos Stories.

- Ele está maravilhoso, ótimo. Inteirão!