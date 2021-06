Ao lado da família, Madonna comemora os 90 anos de idade de seu pai

04/06/2021 | 13:10



A cantora Madonna usou o Instagram para compartilhar um momento especial com os seguidores na última quinta-feira, dia 3, data em que seu pai completou 90 anos de idade.

A artista postou um vídeo da celebração da data ao lado da família. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Meu pai é um sobrevivente que cresceu como um imigrante italiano nos Estados Unidos e viveu muitos traumas, mas sempre trabalhando duro por tudo que tinha. Ele me ensinou a importância do trabalho árduo e de ganhar o próprio caminho na vida... Mais uma vez, agradeço. Foi tão especial passar seu 90º aniversário com você e meus filhos em seu vinhedo.

Fofa, né?