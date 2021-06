Doria recebe 2ª dose da Coronavac na véspera do 'Dia D' para imunização em SP

04/06/2021 | 12:32



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu nesta sexta-feira, 4, a segunda dose da vacina contra covid-19. O governador recebeu a segunda dose da Coronavac 28 dias após a aplicação da primeira dose do imunizante - vacina contra covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.

A aplicação foi realizada, novamente, pela enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa vacinada contra covid-19 no Brasil.

Doria, que tem 63 anos, chegou ao Centro de Saúde I "Doutor Victor Araújo Homem de Mello", em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, pela manhã.

A imunização do tucano acontece às vésperas do "Dia D" da imunização no Estado.

O governo pretende aplicar neste sábado, 5, a segunda dose da vacina contra Covid-19 em quem não compareceu aos postos nos prazos indicados para receber a imunização completa e garantir a proteção contra a doença.

A iniciativa é dedicada exclusivamente a alcançar mais de 400 mil pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, ou seja, receberam apenas a primeira dose e perderam o prazo da segunda - 28 dias para a vacina do Butantan e 12 semanas para a da Fiocruz/Astrazeneca.