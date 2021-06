Diadema inicia vacinação das pessoas acima de 18 anos com comorbidades

da redação



A partir de segunda-feira, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal da Saúde dará início a vacinação contra a Covid-19 em mais dois grupos prioritários: pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos que tenham comorbidades (definidas pelo Ministério da Saúde) ou com deficiência permanente que recebam o BPC (Benefício da Prestação Continuada).

Essa nova etapa será possível pois o município recebeu, na manhã de hoje, mais um lote da vacina do laboratório AstraZeneca com 5.590 doses.

Para receber a vacina basta o morador de Diadema comparecer ao posto de vacinação (veja lista completa aqui: http://www.diadema.sp.gov.br/secretaria-saude/26592-conheca-os-locais-de-vacinacao-para-covid-19) , das 8h30 às 16h, munido do documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS/carteirinha da UBS (Unidade Básica de Saúde), além de documento comprobatório da comorbidade ou deficiência, por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médicaonde conste o CRM do médico responsável.

Se possível, a Secretaria recomenda ainda fazer o cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br(não é obrigatório).

Entre as comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde, que qualificam para a vacina estão: doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica, cardiopatias congênitas, arritmias cardíacas, pneumopatias crônicas graves, imunossuprimidos, obesidade mórbida, cirrose hepática, entre outras.