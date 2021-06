Nono episódio de De Férias Com o Ex tem briga quente entre Pedro Ortega e Rico Melquiades

04/06/2021 | 12:11



O nono episódio da sétima temporada de De Férias Com o Ex Brasil pegou fogo! Na ocasião, Rico Melquiades disse para Pedro Ortega que, caso fosse necessário, ele entraria no quarto mesmo se Ortega estivesse fazendo sexo. Mas o empresário se irritou com a declaração e partiu para cima do humorista, sendo impedido por outros participantes. Ortega, então, declarou que gostaria de ter acertado rico com um soco - e até mesmo copos voaram durante a discussão. Eita!

Também teve confusão entre Marina Gregory e Luis Mattos. Em uma conversa com Ingrid, a ex-participante do The Circle declarou que Luis era porco e que ficava peidando na cama. Antes, ela já havia dito ao próprio influenciador que ele precisava de mais autoestima, já que o ciúmes dele estava chato. E mais: Marina declarou que Luis já chamou todo mundo do quarto dele de falso. Bem direta, hein?

E se você estava sentindo falta de alguém novo... Bella Fernandes, ex-namorada de Neguin, saiu do mar como se fosse a princesa Ariel! E ela já chegou causando, já que protagonizou um beijo triplo com o ex e a participante Day Camargo. Depois, ela também ficou com Ingrid Ohara e Matheus Pasquarelli. Essa aí não perde tempo!

Mas o episódio não terminou sem uma eliminação. Em uma dinâmica do tablet, Neguin precisava escolher um date, e optou por curtir com Day. O que ninguém sabia era que a pessoa que não fosse escolhida pelo DJ iria sair do programa - e foi exatamente o que aconteceu com Gabily. Chato, né?

E aí, quem são os seus favoritos desta temporada?