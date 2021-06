Por protocolo de saúde, Hernán Crespo não vai comandar o São Paulo, em Goiânia

04/06/2021 | 12:03



O técnico Hernán Crespo não vai comandar o São Paulo na partida, deste sábado, contra o Atlético-GO, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time será comandado pelo auxiliar-técnico Juan Branda.

Crespo apresentou sintomas de gripe, embora tenha testado negativo para covid-19 em exame realizado na manhã de quinta-feira, assim como todos os atletas, membros da comissão técnica e diretoria. Desta forma, seguindo protocolo de saúde estabelecido pelo departamento médico, o treinador ficará afastado de suas funções preventivamente.

Crespo voltará a passar por exames de controle no domingo e na segunda-feira. Em caso de novos resultados negativos, estará liberado para dirigir o time na terça-feira, às 19h, contra o 4 de Julho, no Morumbi, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O São Paulo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, após empatar sem gols, com o Fluminense, no Morumbi, na primeira rodada.