Turismo religioso: dicas de passeios em Aparecida

Redação

Do Rota de Férias



04/06/2021 | 11:57



Quem gosta de turismo religioso não pode deixar de explorar os principais passeios em Aparecida (SP). O destino é conhecido mundialmente por abrigar o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida e sua Basílica. Ela foi construída com tijolos aparentes e, atualmente, é a segunda maior catedral do mundo (atrás da Basílica de São Pedro, no Vaticano).

A cidade de Aparecida começou a ser procurada por devotos em 1717, quando a imagem da santa que dá nome ao local foi encontrada nas águas do Rio Paraíba. A primeira capela de madeira foi construída em 1745. Anos depois, em 1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Padroeira do Brasil, por decreto do Papa Pio XI.

Passeios em Aparecida

Atualmente, é possível realizar uma série de passeios em Aparecida. O Trem do Devoto, por exemplo, corre sobre um monotrilho e passa por 128 estátuas que retratam os principais momentos da vida de Cristo. Ele também é uma opção de transporte que liga a Cidade do Romeiro ao Porto de Itaguaçu, onde a imagem foi encontrada. Esse trajeto, conhecido como Caminho do Rosário, tem 1,4 km de extensão. O caminho é dividido em vinte cenários, que mostram os quatro Mistérios do Rosário (Gozosos, Dolorosos, Gloriosos e Luminosos).

O Museu de Cera abriga 68 estátuas em tamanho natural. Elas retratam os principais milagres e acontecimentos relacionados a Nossa Senhora Aparecida. Há também imagens de pessoas como Papa João Paulo II, Madre Paulina, Frei Galvão, Princesa Isabel e devotos famosos, como Ronaldo Fenômeno, Renato Aragão, Marcos Pontes e o cantor Daniel.

O local fica no Cinemuseu, um memorial da devoção a Nossa Senhora Aparecida, onde também é possível conferir o Cine Padroeira, uma experiência de imersão em uma sala de cinema, que reúne o que existe de mais moderno em termos de projeção. O espaço exibe o filme “A História de Nossa Senhora Aparecida”, com imagens simultâneas em cinco telas especiais, criando efeitos holográficos em 3D.

Visitar a Cúpula dá uma visão da dimensão do interior da basílica. Já caminha pela Passarela da Fé pode ser um momento de oração e agradecimento. O trajeto liga o Santuário à Basílica Velha, inaugurada em 1888.

Os Bondinhos Aéreos de Aparecida percorrem 1,1 km a uma altura de 120 metros, chegando à Torre do Mirante, com 30 metros de distância do chão. O local tem um andar panorâmico onde é possível ter uma visão de 360° do complexo, com acesso feito por elevadores. Os bondinhos passam por manutenção constantemente e devem voltar a operar a partir de julho desse ano.

Onde ficar?

Muitas pessoas que programam passeios em Aparecida precisam de mais de um dia para conhecer todas as atrações da cidade. O Summit Hotel Porto Real é uma boa opção de hospedagem. Ele fica a 1 km do santuário e a apenas 100 metros do Porto dos Milagres. A lista de atrações da propriedade inclui acomodações confortáveis, farto café da manhã, salão de jogos e estacionamento gratuito.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem no Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas, você ganha tempo e pode planejar um roteiro para curtir os melhores passeios em Aparecida.