Kim Kardashian chora ao falar de Kanye West e desabafa: - Eu me sinto como uma fracassada

04/06/2021 | 11:11



Na última quinta-feira, dia 3, um novo episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians mostrou Kim Kardashian chorando ao falar sobre o relacionamento com Kanye West. O casal, que tem quatro filhos, iniciou o processo de divórcio em fevereiro deste ano.

Segundo a revista People, no episódio, Khloé Kardashian fala sobre o momento difícil que a irmã estava passando:

- Kim tem lutado reservadamente atrás das câmeras sobre seu relacionamento e é difícil porque Kim está claramente redirecionando sua frustração, tristeza e raiva. E, você sabe, às vezes você desconta em algo que não tem nada a ver com o que você está passando.

Khloé, então, pergunta:

- Como você e o Kanye estão?

E Kim responde:

- Não há brigas, tipo, agora está tudo calmo, então eu apenas estou indo com isso.

Khloé conta que Kim brigou com o ex-marido antes das filmagens:

- Kim está lidando com muita coisa agora, e é difícil porque antes de partirmos, ela e Kanye tiveram uma grande briga.

Em meio às lágrimas, Kim Kardashian desabafa:

- Sinceramente, não posso mais fazer isso. Por que ainda estou neste tipo de lugar onde fico presa por anos? Tipo, ele vai e se mudar para um estado diferente a cada ano, eu tenho que ficar junto para poder criar os filhos, sabe? E ele é um pai incrível, ele fez um trabalho incrível. Acho que ele merece alguém que possa apoiar cada movimento, segui-lo por todos os lugares e se mudar para Wyoming - não posso fazer isso. Ele deveria ter uma esposa que apoie cada movimento dele e viaje com ele e faça tudo. Eu me sinto como uma fracassada, que é como ter um terceiro casamento f****o. Sim, eu me sinto como uma perdedora de m***a. Mas eu não posso nem pensar nisso, eu quero ser feliz. (...) Honestamente, não há nada para falar. Quer dizer, eu não vou viver com a luta, tipo, como se fosse constante.