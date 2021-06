Pelas redes sociais, dr. Malek anuncia que vai se afastar do hospital de campanha

Yara Ferraz



04/06/2021 | 10:00



Em desabafo postado nas redes sociais, o médico emergencista e coordenador clínico multidisciplinar do hospital de campanha de Ribeirão Pires, Malek Mounir Imad, 33 anos, anunciou que vai se afastar do equipamento. Como motivos, ele citou o grande cansaço físico e a prioridade em cuidar da mãe.

"Eu gostaria de estar escrevendo esse texto no dia que fosse anunciado o fim do uso de máscaras e que o estágio de pandemia acabou, mas a consciência, de que iniciaram-se em mim sinais de cansaço físico e psicológico e o quanto a minha família precisa de mim nesse momento, me pede a dar uma pausa", informou, em texto.

O médico, que teve uma atução marcante no hospital de campanha contra o vírus, afirmou que chegou a hora de cuidar, da pessoa que ele mais ama no mundo, sua mãe. "Chegou a hora dela ser a minha paciente e eu tentar ser o médico que tentei ser para cada paciente que passou comigo no Hospital de Campanha e os quais muitos se encontram nesse espaço. Nunca considerei vocês somente pacientes. Sempre lutei para qualifica-los, como amor de alguém, e nunca quantifica-los como estatística e números de infectados."

"Confesso que o meu maior sonho era ficar até o encerramento do hospital de campanha, olhar para todos os meus colegas, minha segunda família que constitui aqui, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de Rx, auxiliares de limpeza, seguranças e médicos e colocar o nome de todos na base da arvore da vida. Pois, vocês foram o pilar para que essas mais de 1.000 altas que estão em cada folha se concretizarem", afirmou.

Na postagem, o médico também abre seu coração e fala sobre o cansaço extremo da equipe em meio a segunda onda da pandemia, os recordes de morte pela doença no Brasil, a dor que de perder o padrasto para o vírus e a luta da irmã contra o câncer.

"Foram meses de luta em paralelo. Eu fui escolhido como doador de medula, por compatibilidade e precisava estar bem fisicamente para o processo, e em contrapartida lutava no maior pico de colapso da pandemia. Infelizmente a minha irmãzinha, não resistiu e faleceu semanas antes do transplante", relatou.

O médico termina o texto agradecendo as energias positivas, aos profissionais do hospital e ao prefeito Clovis Volpi (PL). Ele afirmou que deve continuar a fazer lives nas redes sociais para falar sobre a pandemia. "É momento que mostramos a esse vírus, aos negacionistas e aos que duvidaram, que nós vencemos e venceremos. Viva o SUS, Viva Ribeirão Pires, cidade que tanto amo e que me considero um filho."