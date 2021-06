Smartphone Samsung Galaxy M12 chega ao Brasil; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



04/06/2021 | 10:18



A Samsung colocou no mercado seu novo smartphone Galaxy M12. O modelo conta com, como diferencial, bateria de 5.000 mAh e tem preço sugerido de R$ 1.600.

Com uma tela de 6,5 polegadas² e 90Hz de taxa de atualização, o Galaxy M12 oferece conjunto de quatro câmeras traseiras e sensor frontal. A câmera de selfie disponibiliza também o Modo Retrato para desfocar o fundo e destacar o rosto de forma bastante nítida.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na parte traseira, o sensor macro captura imagens em detalhes, destacando, inclusive, texturas. Pode ser utilizado, por exemplo, para fotografar um prato de comida elaborado ou algum detalhe arquitetônico. O Galaxy M12 permite, também, o uso de desfoque natural ao redor para destacar ainda mais o objeto que será fotografado.

Para proporcionar fotos em um ângulo que chega a 123º, assim como a visão do olho humano, o Galaxy M12 conta com uma lente ultra wide, de 5MP. A câmera principal é de 48MP.

Galaxy M12: foco na saúde

O Galaxy M12 também conta com ferramentas para acompanhamento e otimização de uma rotina saudável. Por meio do aplicativo Samsung Health, é possível personalizar e monitorar uma variedade de dados ao rastrear atividades como alimentação, exercícios físicos, meditação e qualidade do sono. A função permite, ainda, que o usuário desafie amigos para o acompanhamento em conjunto das atividades que levam bem estar ao dia a dia.

O Galaxy M12 tem processador octa-core, memória RAM de 4GB e 64 GB5de armazenamento interno (podendo ser expandido com cartão MicroSD6 de até 1TB, vendido separadamente). Ele está disponível nas cores preto, azul e verde e pode ser encontrado na loja oficial da Samsung.