Saiba como bloquear um usuário do Pinterest

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/06/2021 | 09:18



Não é necessário ter um motivo para bloquear um usuário do Pinterest. Caso tenha se incomodado com uma publicação, não queira manter vínculos ou qualquer que seja a razão, saiba que é possível restringir o contato de forma simples. Uma função nativa impedirá que essa pessoa siga você, envie mensagens ou interaja com seus pins. As comunicações anteriores, no entanto, vão permanecer disponíveis, assim como o acesso ao perfil.

Abaixo, confira como bloquear um usuário do Pinterest:

Acesse o perfil do usuário do Pinterest que você quer bloquear. Em seguida, clique nas três bolinhas. Dê um toque em “Bloquear”. O Pinterest informará que, ao efetuar a ação, você ainda poderá visualizar o perfil da pessoa, mas não poderá interagir com ele – e vice-versa. Se estiver de acordo com a condição, confirme apertando “Bloquear”.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como bloquear um usuário do Pinterest. O passo a passo foi realizado em um celular iOS, mas em similar em modelos Android e na versão para navegador: