Simone mostra detalhes da cirurgia para a retirada do útero: Não consegui reverter esse problema

04/06/2021 | 09:10



Simone Mendes, da dupla com Simaria, surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo em seu canal no YouTube detalhando como foi a cirurgia para a retirada do útero. Após se tornar mãe pela segunda vez, da pequena Zaya, a cantora sertaneja precisou realizar o procedimento após ser diagnosticada com adenomiose, uma doença benigna.

- Não consegui reverter esse problema com remédios, então por isso estou indo para o hospital fazer essa cirurgia! (..) Depois que eu tive a Zaya não parei de sangrar. Não parou de sangrar depois de 30 dias, que é o prazo em média para acabar o sangramento. E a gente começou a investigar e descobrimos que eu estava com adenomiose. Hoje está fazendo três meses e pouco que eu ainda estou sangrando. Primeiro foi anticoncepcional, depois foram remédios para conter o sangramento e a introdução do DIU, mas mesmo assim não paramos de sangrar. Então achamos melhor fazer a cirurgia, que é a retirada do útero, explicou ela.

Antes da cirurgia, a cantora falou sobre a imensa gratidão por ter conseguido ter dois filhos e revelou que estava com medo da cirurgia, mas seguia confiante:

- Estou emocionada e vendo que Deus é perfeito. Ele me fez uma promessa lá atrás de que me daria dois filhos, um menino e uma menina, e com esse problema acontecendo hoje eu vejo que Deus não erra. Creio que ele já está no hospital com a equipe de anjos para cuidar de mim. Toda cirurgia gera um pouco de medinho, mas vai dar tudo certo.

Após o procedimento ter sido bem sucedido, a cantora ainda mostrou o médico explicando detalhes de seu quadro, revelando que ela poderá voltar a ter a vida normal, seguindo apenas alguns cuidados até a recuperação completa do pós-operatório