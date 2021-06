Radiotelescópio BINGO mapeará energia escura a partir do céu brasileiro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/06/2021 | 08:18



O apelido parece de jogador de futebol e as dimensões são próximas das de um grande estádio. E, se tudo correr como os pesquisadores esperam, ele pode tornar a ciência tão interessante quanto o esporte mais popular do Brasil. Trata-se do radiotelescópio BINGO – acrônimo para Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations (em tradução livre, Oscilações Acústicas Bariônicas em Observações Integradas de Gás Neutro).

Apelidado de “Diamante do Sertão”, está sendo construído em São Paulo (SP) e deve entrar em operação em 2022. Ele será instalado na Serra do Urubu, no município de Aguiar, a 257 km de João Pessoa (PB). Poderá se tornar a atração da cidade e das localidades vizinhas e despertar o interesse das pessoas em dois assuntos que muitos consideram distante da realidade: a astronomia e a cosmologia.

A chamada energia escura estará no foco das descobertas. No sertão, longe da poluição, será possível saber mais sobre estruturas desconhecidas da galáxia, pulsares que ainda precisam de observação e novos sinais do espaço. “Cerca de 95% do conteúdo energético do universo é completamente desconhecido. O radiotelescópio BINGO olhará para a distribuição detalhada da matéria conhecida para verificar os vínculos com o setor escuro”, diz Elcio Abdalla, coordenador do projeto e professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP).

Os recursos para o radiotelescópio BINGO vêm de diferentes fontes. Em um primeiro momento, são provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do governo do Estado da Paraíba. Ainda são esperadas verbas internacionais da University of Manchester e do University College (ambos no Reino Unido), além do ETH e das Universidades de YangZhou e Jiao Tong (por meio da Agência Chinesa de Pesquisas).