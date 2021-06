Thales Bretas relembra vídeo fofo com Paulo Gustavo: Um mês sem seu corpo presente

04/06/2021 | 08:10



Thales Bretas usou as redes sociais para lembrar um momento fofo com Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio em decorrência das complicações da Covid-19.

O dermatologista apareceu recebendo um beijinho do humorista no vídeo exibido no Instagram, na noite da última quinta-feira, dia 3. Na legenda, ele falou sobre a saudades que sente do companheiro:

Que saudade do seu beijinho e do seu carinho. Um mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você. Te amo pra sempre, escreveu.

Monica Martelli, Monique Alfradique, Heloira Perissè e outros famosos deixaram mensagens carinhosas para o viúvo do humorista.