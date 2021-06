Prefeitura quer banir carros do centro de Paris

Redação

Do Rota de Férias



04/06/2021 | 07:56



As ruas do centro de Paris, na França, podem ficar mais vazias em 2022. Isso porque Anne Hidalgo, prefeita da capital, desenvolveu um projeto que pretende reduzir consideravelmente o trânsito nessa região da Cidade Luz.

Menos carros no centro de Paris

A iniciativa consiste em criar uma zona especial que abrange a maior parte do centro de Paris. O local só poderá ser acessado por automóveis de residentes, de visitantes hospedados em hotéis da região e de pessoas com deficiência. Veículos de transporte público e entregas ou serviços também poderão circular livremente.

A ideia é evitar que as ruas e avenidas centrais sirvam de rota para outras regiões da capital. Segundo o Bloomberg CityLab, que divulga relatórios sobre cidades, atualmente, 100 mil carros passam pelo local todos os dias. Ao proibir o acesso de veículos que percorrem a área sem fazer qualquer tipo de parada, a cidade poderá reduzir o tráfego total em até 55%.

Além diminuir o congestionamento, a proposta deve minimizar fatores como poluição e ruído. Ela também promete abrir caminho para que a prefeitura crie mais espaços verdes, áreas exclusivas para pedestres e ciclovias.

Projeto passa por avaliação

Atualmente, a proposta passa por uma avaliação dos residentes de Paris, que podem manifestar suas opiniões por meio de um formulário disponibilizado na internet. Caso a população concorde com a ideia, a prefeitura deve dar continuidade às próximas etapas do projeto.

