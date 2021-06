Qual o melhor streaming media player: Chromecast, Fire TV Stick ou Roku?

Bianca Bellucci e Sérgio Vinícius

Há um gadget no mercado brasileiro batizado ridiculamente de dongle (o termo traquitana simpática cairia melhor). Há quem os chame também de streaming media player. De qualquer forma, são aqueles pequenos eletrônicos que, acoplados a televisores, dão a essas TVs diversas funcionalidades – transmissão por streaming de filmes e séries, espelhamento da tela do smartphone, possibilidade de rodar jogos eletrônicos.

A ideia desta reportagem, então, é fazer um comparativo entre eles de forma direta e rápida para apontar o melhor streaming media player.

Fire TV Stick, Google Chromecast e Roku Express têm diferentes versões e algumas (poucas) mudanças entre elas. O gadget da Amazon, por exemplo, oferece versões de transmissão em 4K ou normal ou melhorias no comando de voz, de acordo com o modelo escolhido. Os do Google, por sua vez, têm upgrade em vídeos em 1080p a 60 fps.

Mas, no cerne, entre as diferentes versões dentro da mesma marca, eles são iguais. E é essa a comparação que será feita a seguir, apresentando os pontos fortes e fracos de cada streaming media player. Todos eles foram avaliados em redes de internet semelhantes e em TVs do mesmo patamar.

Google Chromecast

O grande trunfo do Google Chromecast como streaming media player, em comparação com os concorrentes, é o preço – em média, R$ 250. Outras duas características que o distinguem ainda mais de Fire Stick e Roku é que ele é operado 100% via smartphone e não requer tomada para alimentação (a porta USB da TV faz isso).

Como é do Google, interage muito bem com apps da empresa (em especial, YouTube). Com outros aplicativos, por vezes, engasga ou pede para reiniciar a comunicação entre smartphone e Chromecast. Outro ponto negativo é que, como é controlado por telefone, o usuário fica refém do aparelho caso queira controlar o dongle.

Fire TV Stick

A Amazon está na terceira geração de seu streaming media player. Atualmente, é possível optar por três modelos: Fire Stick TV 4K (preço sugerido: R$ 449), Fire TV Stick (R$ 379) e Fire TV Stick Lite (R$ 349). A maior vantagem que todos compartilham entre si é o controle remoto que acompanha o kit. Isso porque ele vem com a assistente virtual Alexa. Ela responde aos comandos de voz do usuário, poupando aqueles minutos chatinhos na hora de fazer uma pesquisa.

Quando o assunto é aplicativos, os gadgets da Amazon dão suporte para vários serviços de streaming. Entre eles: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Telecine Play, Disney+, Apple TV+, Spotify e Deezer. No entanto, HBO GO e Globoplay não são compatíveis.

Roku Express

Embora seja o menos conhecido na categoria de streaming media player, o Roku Express segue os outros dois aparelhos de pertinho. O gadget está em sua primeira geração, tem preço sugerido competitivo (R$ 349,90) e um controle remoto que facilita a experiência – mas sem contar com a ajuda da Alexa e a possibilidade de regular o áudio.

A biblioteca de aplicativos do dongle, por sua vez, é bem completa. Tem nomes populares (Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Prime Video, Globoplay) e alternativos (Crunchyroll, DAZN, PlayKids).

Porém, se fosse para destacar algo que apenas o Roku Express tem, certamente seria a interface personalizável. Muito além de organizar os aplicativos da forma que deseja, o usuário tem acesso a uma série de temas gratuitos para deixar a tela com a sua cara.