Bibi Paolillo e Pimpolho são o terceiro casal eliminado do Power Couple Brasil, com 20,18% dos votos

04/06/2021 | 01:10



É o fim da linha para Bibi Paolillo e Pimpolho! A professora e o cantor foram a terceira dupla a ser eliminada do Power Couple Brasil 5 nesta quinta-feira, dia 3, após disputarem uma berlinda de peso com Márcia Fellipe, Rod Bala, Li Martins e JP Mantovani, recebendo apenas 20,18% dos votos do público.

- A gente deveria ter apostado mais, disse Pimpolho

O casal não mandou bem na última Prova dos Casais e terminou o desafio de escalar uma parede suspensa por um guindaste com o pior tempo, indo parar direto na zona de perigo. Bibi e Pimpolho ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR do ciclo. Dessa vez, os telespectadores decidiram não deixar barato para os participantes e elegeram como legado escolher dois casais para ganharem uma tarde refrescante com sorvete e escolher outro casal para servir. Eita! As duas duplas sortudas foram Mari Matarazzo e Matheus Yurley, além de Mirela Janis e Yugnir. Já Márcia Fellipe e Rod Bala ficaram com a pior e serão os garçons.

No programa ao vivo, Adriane Galisteu também mostrou cenas inéditas do que rolou durante o intervalo da votação da última quarta-feira, dia 2, e o circo pegou fogo quando Deborah Albuquerque falou demais, fazendo com que o Casal Power perdesse o poder da semana, colocando a ex-Rouge e o apresentador na DR. Outra pessoa que não gostou nadinha da atitude da atriz foi o próprio maridão, Bruno Salomão, e a relação entre os dois ficou bastante estremecida.

- Espera para você comentar tudo depois. Sem dar show. Você está dando show, não é hora para isso, disse o médico.

- Estou muito envergonhada do que fiz. Já riam de mim, imagina agora!, lamentou a a ruiva.

- Foi bom para gente aprender, finalizou Bruno.

Admitindo não saber fazer estratégias, Deborah não conseguiu superar a anulação do poder e chorou com receio do casal de amigos Li Martins e JP Mantovani serem eliminados por sua culpa.

- A gente estava confiando neles [Casal Power], disse JP.

Além disso, a dupla JoLi ainda não conseguiu engolir a justificativa do voto de Renata Domínguez e Leandro Gléria.

- O voto que eles deram pra gente não fez o menor sentido, comentou Li.

- Ela [Renata] não tem palavra!, disparou JP.

Xiii. Será que vem mais quebra power pela frente?