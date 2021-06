Ramalhão traz nove reforços, entre eles o veterano e identificado Nunes

Dérek Bittencourt

04/06/2021 | 00:17



O Santo André estreia amanhã, às 15h, no Rio de Janeiro, na Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário será o Bangu, nesta partida que marca o reaparecimento do Ramalhão em uma das divisões do Nacional – a última havia sido em 2013, quando passou da primeira fase, mas acabou eliminado pelo Metropolitano-SC, nas oitavas de final. E para encarar o torneio, a diretoria definiu que o elenco seria formado em sua maioria por atletas da casa e uma dezena de peças seria contratada para mesclar experiência a tanta juventude. Até agora, nove reforços foram anunciados, sendo o principal deles o experiente atacante Nunes.



Aos 39 anos, o veterano jogador retorna ao Ramalhão – no qual foi revelado – respaldado por bons números: fez seis gols em nove jogos pelo Gama-DF na Série D do ano passado. Inclusive, será o único atleta na faixa dos 30 anos. Quem mais se aproxima dele é outro recém-chegado: o zagueiro Leozão, 29, ex-Salgueiro-PE. Os demais jogadores trazidos pela diretoria andreense são o lateral-direito Elias, 21 anos, ex-Sport-PE; o zagueiro Léo Turbo, 24, ex-Velo Clube; o volante Gledson, 26, ex-Atibaia; os meias Pedrinho Botelho, 28, ex-Novo Hamburgo-RS, e Bruno Luiz, ex-Juventus; e os atacantes Hayllan, 24, ex-Princesa-AM, e David Ribeiro, 23, ex-Red Bull Brasil – este último que também foi revelado no clube e está de volta.



“Chegamos muito motivados. É um campeonato nacional, que é sempre importante para o clube. Teremos jogadores jovens, jogando a primeira competição, então a motivação é bacana, o empenho tem sido muito legal também”, declarou o técnico Wilson Júnior, contratado após o Paulistão. “Os jovens vêm se empenhando para buscar seus espaços e os mais experientes que trouxemos foram escolhidos a dedo, atletas agregadores. A mescla está bem legal e espero que dentro de campo venha essa junção efetivamente em resultado. Mas o ambiente está bacana, com muito respeito, e foi o que projetamos no planejamento”, emendou o comandante, que parte para sua segunda Série D. Na primeira, no comando do São Bernardo FC, em 2017, chegou até a terceira fase, sendo eliminado pelo São José-RS nas penalidades, após dois empates.