Siglas sondam Minhoca para deputado estadual

Raphael Rocha



04/06/2021 | 00:58



Partidos políticos têm acompanhado de perto as movimentações de bastidores em Santo André, em especial no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), com relação à eleição do ano que vem. Muito se fala que os quase 80% de votos válidos recebidos pelo tucano no pleito de 2020 credenciam o grupo a emplacar deputados pela cidade. Entre os nomes que se posicionam para a missão está o de Professor Jobert Minhoca (PSDB). Líderes nacionais veem no vereador de segundo mandato e segundo mais bem votado do município cacife político suficiente para lançá-lo a deputado estadual – e com suporte para postular a vitória, não apenas para participar do pleito. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, Renata Abreu, líder nacional do Podemos, e os deputados federais Eli Correa Filho (DEM) e Carlos Sampaio (PSDB) – todos parlamentares federais, inclusive – veem com bons olhos uma candidatura de Minhoca à Assembleia Legislativa. Vale lembrar: a primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra, é cotada para concorrer a um assento no Parlamento paulista.

Imunizado

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), foi imunizado ontem contra a Covid-19. O petista foi vacinado por ter comorbidade – hipertenso, com medicação receitada há quase uma década. Foi o terceiro chefe do Executivo do Grande ABC a receber sua dose. Antes dele, Clóvis Volpi (PL), de Ribeirão Pires, e José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, passaram pelo procedimento. Marcelo chegou a ser diagnosticado com Covid-19 e passou oito dias internado, sendo sete na UTI, sem necessidade de entubação.

CPI da OAS – 1

Integrantes da CPI da OAS na Câmara de São Bernardo fizeram manifesto contra decisões da Justiça que facultaram a presença de convocados a depor no âmbito da comissão que apura suspeita de irregularidades na relação da construtora com o município. Na manhã desta quinta-feira, os componentes do grupo concederam entrevista coletiva e criticaram duramente o Poder Judiciário. As reclamações recaíram na concessão de liminares em habeas corpus para os ex-diretores Carlos Henrique Barbosa Lemos, Marcel Vieira e Alexandre Louzada Tourinho, que ficaram desobrigados a comparecer ao Legislativo para oitivas.

CPI da OAS – 2

“Avançamos na investigação, mas nos deparamos com problemas com o Judiciário. Tivemos problemas de acessar determinadas pessoas. Nos causa indignação porque o Judiciário não tem colaborado. Qual o medo que essas pessoas (convocados) têm, o que elas temem?”, disse o presidente da CPI, Mauricio Cardozo (PSDB). “Com muito trabalho de investigação chegamos ao senhor Carlos Henrique e ao senhor Marcel. Um obteve liminar e o outro, um habeas corpus mesmo. Não aceitamos é que o Poder Judiciário interfira no Poder Legislativo. Este País não é levado a sério lá fora por isso. Está uma bagunça. Ninguém mais sabe o que é constitucional, se é que existe Constituição”, bradou o relator da CPI, Julinho Fuzari (DEM).

Em reabilitação

Internada há quase dois meses em decorrência da Covid-19, a vereadora Lilian Cabrera (PT), de Diadema, deixou a UTI e progrediu para a reabilitação, no Hospital NotreCare ABC, em São Bernardo. A petista, que é a única mulher no Legislativo diademense, enviou mensagens e ligou para correligionários para informar que está bem e que deseja voltar em breve.

Promulgação

O presidente da Câmara de Mauá, Zé Carlos Nova Era (PL), promulgou série de leis que foram vetadas pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT), mas referendadas pelo Legislativo. Entre elas, a que proíbe a contratação de agentes públicos condenados pela Lei Maria da Penha.