O cerco se amplia

Do Diário do Grande ABC



03/06/2021 | 23:59



Sem dar qualquer satisfação à sociedade há mais de um mês – o escândalo do fura-fila da vacinação contra a Covid-19 por funcionários administrativos ligados à presidente Adriana Berringer Stephan foi revelado pela edição virtual do Diário no comecinho da noite de 29 de abril –, a FUABC (Fundação do ABC) segue acumulando processos de investigação. Desta vez, o ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD), de São Caetano, protocolou denúncia no MPF (Ministério Público Federal), instalado em São Bernardo, solicitando apuração dos fatos.

Se os promotores federais entenderem que há razões para abrir inquérito contra a Fundação do ABC, será a sexta instituição a colocar a lupa sobre o caso. As denúncias feitas pelo jornal já são alvo de investigação na Faculdade de Medicina do ABC, Prefeitura de Santo André, Prefeitura de São Caetano, Ministério Público Estadual e Polícia Civil. Quantas mais apurações serão necessárias para a cúpula da FUABC entender que o assunto é sério e urge ser tratado publicamente? Quais interesses existem por trás da blindagem da presidente?

Em vez de se encastelar, Adriana precisa prestar contas urgentes à opinião pública. A FUABC tem importância crucial no gerenciamento da saúde em muitos municípios paulistas. Não pode, portanto, ficar exposta a questionamentos que extrapolem a sua missão, ainda mais em época de pandemia que já ceifou a vida de 8.000 pessoas apenas nas sete cidades do Grande ABC – e, infelizmente, ainda está longe de ser controlada.

Como já exposto aqui mesmo neste espaço, o silêncio de Adriana Berringer Stephan, acreditando que tal postura possa, com o decorrer do tempo, conferir ares de normalidade a episódio de altas consequências morais, é contraproducente. Ela só amplia o cerco das autoridades à atual administração, cuja capacidade de gestão já vinha sendo questionada muito antes de três pacientes de Covid-19 morrerem, na terça-feira, por falta de oxigênio após mal explicada falha do sistema de abastecimento de unidade gerenciada pela FUABC em Santo André.