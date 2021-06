Doria afirma que Ministério da Saúde ainda não entregou novas doses da Pfizer

03/06/2021 | 22:29



O governo de São Paulo informou na noite desta quinta-feira, 3, que ainda não recebeu nenhuma das doses da vacina Pfizer destinadas ao Estado que chegaram nesta quarta-feira, 2, ao Brasil. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que "como o Ministério da Saúde está de folga no feriado, o governo paulista sequer recebeu uma explicação para o atraso".

O governador João Doria (PSDB) usou seu perfil pessoal no twitter para criticar o atraso e falta de comprometimento do governo. Segundo ele, o atraso aponta "descaso com a vida dos brasileiros".

Ao longo desta semana, o Ministério da Saúde recebeu três carregamentos com doses da vacina contra covid-19 da Pfizer. Dois aviões carregados, cada um com 936 mil doses, chegaram ao aeroporto de Viracopos em Campinas/SP entre terça e quarta-feira. Outro, com 527 mil doses, desembarcou na noite de hoje. No total são 2,3 milhões novas doses da vacina da fabricante estão à disposição do Governo Federal.

O atraso ocorre um dia após o governador anunciar que irá vacinar, pelo menos com a primeira dose, todas as pessoas acima de 18 anos, que moram em São Paulo, até o fim de outubro. Mais otimista, o novo cronograma antecipa em dois meses a imunização da população em geral no Estado. O governo estadual avisou que o atraso no recebimento das doses do imunizante pode prejudicar o novo calendário.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas não obteve retorno até a última atualização.