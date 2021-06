Polícia Civil e Prefeitura de Santo André resgatam 77 aves de cativeiro irregular

da Redação



03/06/2021 | 20:10



A Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente) da Polícia Civil, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Santo André, realizou hoje a apreensão de 77 aves em um imóvel na Estrada do Pedroso. No total, foram recolhidos 73 canários-da-terra (Sicalis flaveola) e quatro picharros (Saltator similis).



A operação, realizada pelos investigadores Mucio Ladeira e Magaly Rodrigues, foi deflagrada após denúncia recebida pela Dicma. No atendimento, os agentes verificaram que os animais silvestres eram nativos da região e se encontravam no fundo de um comércio, que estaria sendo utilizado como cativeiro irregular.

"Estamos no Mês do Meio Ambiente e ações como esta fortalecem a conscientização ambiental. Manter animais silvestres em cativeiro sem a devida autorização é crime", explica a encarregada do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, Daniela Victor da Silva Freire, responsável pelo trabalho de resgate de animais silvestres na cidade.



Além de tratar-se de uma situação totalmente ilegal, um dos viveiros continha aproximadamente 70 canários juntos. Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura fizeram a transferência das aves para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê.



“A denúncia deste tipo de crime ambiental é fundamental e a participação do munícipe é muito importante para o processo de preservação das espécies”, reforça o delegado titular da Dicma, Gilmar Camargo Bessa.



Quem vê ou encontra um animal silvestre perdido ou ferido, ou deseja denunciar situações ilegais, como o comércio ou cativeiro ilegais, deve ligar para a Secretaria de Meio Ambiente (telefone 4433-1958), GCM (4428-1700 ou 153) ou Dicma (4330-6007).