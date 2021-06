Prefeito de Diadema visita o Comando Estadual da PM

da Redação



03/06/2021 | 20:02



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), esteve hoje, na sede da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), na capital. No encontro, com o secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Camilo, o chefe do Executivo explicou que o trabalho integrado da GCM (Guarda Civil Municipal) com a PM é prioridade de seu governo na Prefeitura.

Na reunião, o prefeito Filippi destacou a importância da integração, entre GCM e PM, no enfrentamento dos pancadões. Na oportunidade, ele detalhou ao coronel que a estratégia preventiva, empregada para evitar a ocorrência dessas festas, tem sido a de chegar antes e ocupar as vias públicas, sem partir para o conflito ou fazer uso da força.

Depois de ouvir o prefeito, o secretário executivo da PM elogiou a estratégia adotada. Ao final do encontro, o Coronel Camilo prometeu que vai reforçar a diretriz de integração junto ao 24º Batalhão da Polícia Militar de Diadema e ao CPA-M6 (Comando da Polícia Militar do Grande ABC).

Na visita ao comando da PM, o prefeito de Diadema esteve acompanhado do secretário de Defesa Social de Diadema, Benedito Domingos Mariano.