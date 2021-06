JBS anuncia retomada integral de operações nas unidades dos EUA após ciberataque

03/06/2021 | 19:53



A JBS USA informou, em comunicado nesta quinta-feira, 3, que todas as operações de suas unidades, bem como as da Pilgrim's, foram restabelecidas após um ataque cibernético no último domingo, 30.

De acordo com a companhia, qualquer perda na produção global será recuperada até o fim da semana que vem, "limitando potenciais impactos negativos a produtores, consumidores e trabalhadores".

Ainda não há evidência de que dados pessoais de consumidores, fornecedores e trabalhadores da JBS foram "comprometidos ou mal utilizados" por conta do ataque, afirmou a empresa.

"Graças à dedicação de nossos profissionais de Tecnologia da Informação, nossas equipes operacionais, consultores de cibersegurança e aos investimentos que fizemos em nossos sistemas, a JBS USA e a Pilgrim's puderam se recuperar rapidamente desse ataque", disse o CEO da JBS USA, André Nogueira.