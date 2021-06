Ribeirão Pires chega a marca de 5.000 recuperados da Covid-19

da Redação



03/06/2021 | 19:20



A cidade de Ribeirão Pires alcançou hoje a marca de 5.000 pessoas recuperadas da Covid-19. No intervalo de apenas 103 dias, 2.000 pessoas com diagnóstico positivo, conseguiram sobreviver ao vírus.

Mais de 300 pessoas já receberam alta do Hospital de Campanha somente este ano, seis delas nos últimos dois dias.

“Ficamos felizes com essa marca. Além da taxa de mortalidade na cidade ser baixa, o tratamento no Hospital de Campanha é referência e contamos com toda equipe de profissionais que se dedicam todos os dias: Desde o primeiro atendimento na UPA Santa Luzia até a alta no nosso ambulatório Pós-covid”, comentou Audrei Rocha, Secretário Municipal de Saúde.