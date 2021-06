Consórcio lança edital para plano regional de sinalização de áreas de mananciais

da Redação



03/06/2021 | 17:59



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC publicou edital de licitação para a contratação de um plano regional de sinalização e identificação visual das áreas de mananciais dos municípios do Grande ABC. O edital está disponível para consulta no site da entidade regional e a previsão é que a abertura dos envelopes com as propostas aconteça em 20 de julho.

O objetivo da iniciativa é a proteção e conservação dos reservatórios de abastecimento hídrico. A região tem 56,4% do seu território inserido em área de mananciais, sistema que presta serviços essenciais de abastecimento de água a toda Região Metropolitana de São Paulo, com cerca de 17 milhões de habitantes.

O plano regional deve definir uma identidade visual para a sinalização das APRM (Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais), a partir de uma estratégia inovadora considerando diferentes tipos de equipamentos e conhecendo a percepção da população sobre essas áreas.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Acacio Miranda, ressaltou a necessidade de reforçar a proteção nas áreas de mananciais da região. “Mais da metade do território do Grande ABC é composto por mananciais. Neste mês de junho, dedicado à conscientização ambiental, é importante lembrar que esses reservatórios de abastecimento hídrico são um patrimônio da região que precisa ser preservado”, afirmou.