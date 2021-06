Obituário - 4 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/06/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Renata Guedes Bertazzi, 98. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Lopes da Silva, 87. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Theobaldo, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Genia Brilhante, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lígia de Freitas Ramos Rodrigues, 74. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sérgio Luiz Sepulvedra, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Marilda Lage dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Funcionária pública. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Donizeti Ferrari, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Chefe de portaria. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Fernandes Sales, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Porteiro. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Nesladek, 52. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Maria de Lima, 51. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Recepcionista. Dia 31. Jardim da Colina.

Andréia Mota Nestlehner, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson da Silva Corrêa, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Motorista de aplicativo. Dia 31. Cemitério da Saudade. Vila Assunção.

Claudinei da Luz Gonçalves Pedrosa, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 31, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Renato Rosendal, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zilda, em Ribeirão Pires. Pedagogo. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Dolores da Silva Garcia, 89. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Aquino Flávio Leandro, 77. Natural de Antonio Carlos (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Neusa Nair Cipriano, 76. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Tokuo Kimoto, 73. Natural de Maracaí (São Paulo). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Jorge Arakaki, 73. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Margarida, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

João Antero Lourenço, 70. Natural de Amparo da Serra (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

David de Oliveira Melo, 68. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Januário Cecílio, 67. Natural de Teixeira (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

José Ferreira Gonçalves, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 30. Vale da Paz.

João Carlos Alves Felipe, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Guarulhos (São Paulo). Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Primavera II, em Guarulhos (São Paulo).

Dimas Santos da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marco Antonio Marzola, 60. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Ribeirão Preto (São Paulo).

Valdelei Corrêa, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Cícero Moisés Santana, 57. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Geni Fernandes Albaram, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 31. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Zelinda Rossi Piacentini, 87. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 31. Cemitério das Lágrimas.

Celso Ferrari, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Carlos Henrique da Silva, 87. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Geraldo Thomaz Maurício, 82. Natural de Acaiaca (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Antonio Mori, 75. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

Sebastião Marciano de Souza, 67. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Francisco José da Silva, 62. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

José de Souza, 58. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida da Silva, 58. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no Jardim Maria Tereza. Dia 31. Cemitério Municipal.

Roberto Mesquita de Carvalho, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31. Jardim da Colina.

Pedro Felix, 36. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Márcio Siqueira Inácio, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 31. Vale dos Pinheirais.