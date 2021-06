Myrian Rios, ex de Roberto Carlos, dá detalhes sobre problema auditivo: Genética da minha família

03/06/2021 | 16:11



Myrian Rios, ex do rei Roberto Carlos, anunciou que está completamente surda durante o programa Balanço Geral, da Record TV. Com a alta repercussão do caso, a atriz explicou melhor sobre sua condição e como está sendo a vida após perder a audição.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Myrian disse:

- Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo. Eu não ouço meus filhos me chamando, cachorro latindo. Só se falar muito pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço. Isso aconteceu assim: há muitos anos eu fui perdendo a minha audição. É uma genética da minha família, da parte materna. As pessoas vão perdendo a audição. A minha mãe, o meu tio, a minha tia... Várias pessoas da minha família foram perdendo a audição até ter perda de audição severa. E eu segui a genética da minha mãe e dos meus tios.

E ela continua:

- É difícil, né, porque eu sou atriz, tenho que escutar: Oi, atenção, gravando. Tentei usar aparelho na época, mas não dava, não adaptou.

Ela conta que há cerca de 11 anos passou por um procedimento chamado implante coclear e apresentou grande melhora.

- Na época, o médico me avisou que tudo isso era muito novo e que talvez em dez anos eu precisaria abrir a cabeça para trocar a bateria... Os dez anos chegaram.

Myrian iniciou o tratamento com um novo médico e disse que voltará a usar aparelhos auditivos.

- Com as tecnologias avançadas, continuarei trabalhando normalmente.