Príncipe Harry e Meghan Markle têm uma lista de possíveis nomes para a filha

03/06/2021 | 16:10



O nome da segunda filha de Meghan Markle com príncipe Harry ainda é um mistério, mas opções não faltam! Segundo a US Maganize, o casal têm uma lista de nomes desde 2018, antes do nascimento do primeiro filho deles, Archie. Na época, Harry comentou que achava Harriet um grande nome para uma menina. Já Meghan foi questionada por uma criança sobre o que achava do nome Amy. A criança conta que ela falou:

- É um nome muito bonito, eu gosto dele. Teremos que pensar sobre isso.

De acordo com a revista People, Harry também já havia mostrado interesse pelo nome Lily. Outros nomes que seriam uma homenagem à realeza são: Diana, nome da mãe de Harry, e Elizabeth, por causa da Rainha. Outra possibilidade, que ficou em alta no site chamado Ladbrokes, seria que a bebê se chamasse Philippa, em homenagem ao príncipe Philip, que morreu neste ano.

Além do nome da bebê, o sobrenome dela ainda é um mistério, já que Harry e Meghan saíram da realeza. Segundo o site Yahoo da Nova Zelândia, em 1917, o Rei George V afirmou que os descendentes da linhagem masculina da Rainha Vitória deveriam ter o nome de Windsor. Em 1960, a Rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo decidiram que seus descendentes usariam o sobrenome Mountbatten-Windsor em homenagem ao sobrenome do príncipe Philip.

Porém, quando o príncipe William e o príncipe Harry serviram no exército, eles usaram o sobrenome Gales, porque o príncipe Charles, pai deles, era o Príncipe de Gales. Os filhos de William, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, possuem o sobrenome Cambridge, em homenagem ao título do pai.

Como os filhos do Harry e Meghan não têm títulos, eles serão conhecidos como Lord ou Lady e usarão o sobrenome Mountbatten-Windsor como a Rainha e o Príncipe Philip decidiram em 1960.

Mas isso pode mudar, se a Rainha der uma Carta-Patente aos filhos de Harry, dando o atributo de alteza real, como ela fez para os filhos de William. Na época, ela disse:

- Todos os filhos do filho mais velho do Príncipe de Gales deveriam ter e desfrutar do estilo, título e atributo de alteza real com a dignidade titular de Príncipe ou Princesa prefixada em seus nomes de batismo ou títulos de honra.

E tem mais! Por causa do nascimento de sua filha, príncipe Harry não deve comparecer à inauguração da estátua em homenagem à sua mãe, Lady Di, no dia 1º de julho, data em que ela faria 60 anos de idade. As informações são do site Daily Star. O editor de notícias da realeza do jornal The Mirror afirma:

- O que estou ouvindo é que eles realmente querem estar lá, os dois. Certamente, William e Kate estarão lá. Mas Harry pode não voar até lá porque o bebê está prestes a nascer neste verão... certamente será nas próximas semanas.

Lembrando que Harry e Meghan anunciaram que seriam pais de uma menina na entrevista polêmica para Oprah Winfrey. Aliás, falando nessa polêmica entrevista, segundo o jornal Daily Mail, um especialista real disse que Kate Middleton teria falado que não era tarde demais para trazer Harry e Meghan de volta ao grupo antes da entrevista ir ao ar.

A Duquesa de Cambridge disse ter adotado a mesma abordagem da Rainha antes da entrevista, na esperança de que os membros muito queridos da Firma retornassem. Para a revista Stella, a jornalista Camilla Tominey disse:

- Fui informada de forma confiável que ela [Kate] estava até dizendo a seus amigos antes da entrevista com Oprah que não achava que era tarde demais para puxá-los de volta.

Essa história ainda vai dar pano para a manga, né?