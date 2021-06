Polícia Militar divulga resultado da “Grande ABC mais seguro”

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



03/06/2021 | 15:17



O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Hélio dos Santos, informou o resultado da operação “Grande ABC mais seguro”, realizada nessa quarta-feira (2) nas sete cidades, com a maior concentração no município de São Caetano.

Como resultados das ações policiais, 225 veículos e 255 motos foram fiscalizados, 11 pessoas foram presas pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, furto, desacato e embriaguez ao volante, além de três criminosos procurados pela justiça capturados. A operação também contribuiu para a apreensão de cerca de dois quilos de drogas (maconha, cocaína e crack) e R$ 225 do tráfico de drogas. Também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e 14 máquinas caça níquel.

A operação possibilitou a integração das forças de segurança, com ações da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal.