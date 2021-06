Espaço gamer pode sair até 38% mais barato com itens usados

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/06/2021 | 14:48



Os jogadores que têm bons equipamentos e boa infraestrutura saem na frente. Mas quem sabe procurar os melhores produtos para montar esse espaço gamer em casa ganha no quesito custo-benefício. De acordo com um levantamento da plataforma de vendas OLX, é possível economizar até 38% ao optar por itens seminovos e usados.

A empresa identificou os 10 equipamentos indispensáveis para montar um espaço gamer. O percentual de economia foi levantado com base em dados do mês de abril deste ano. No topo da lista, aparecem as caixas de som. Elas podem ser encontradas com preço até 72% mais barato em relação a uma nova. A seguir, confira o ranking completo:

Item do espaço gamer

Economia 1º Caixa de Som 72% 2º Headset 56% 3º Mesa 53% 4º Webcam 51% 5º Teclado 37% 6º Monitor 34% 7º PC ou Notebook 29% 8º Gabinete 25% 9º Mouse 16% 10º Cadeira 8%

Ainda é válido destacar que os videogames de segunda mão também têm apresentado crescimento dentro da OLX. Um relatório da empresa aponta um aumento de 9% na busca entre janeiro e fevereiro de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. O modelo mais procurado foi o PlayStation 4. O mais comprado, no entanto, foi o Xbox 360.