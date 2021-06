Campanha arrecada fundos para produção de fraldas geriátricas

Do Diário do Grande ABC



03/06/2021 | 14:39



Uma campanha online foi lançada para arrecadar fundos para que a AFRSAN (Associação de Famílias de Rotarianos Santo André Norte), que há 20 anos produz e doa mais de 3.000 fraldas geriátricas mensalmente, possa continuar realizando o trabalhado social que destina o material à famílias em situação de vulnerabilidade na cidade de Santo André.

Os insumos para a fabricação eram comprados com verba arrecadada em eventos beneficentes, que desde o ano passado não ocorrem para evitar aglomeração, e para que o projeto não seja paralisado, um grupo de amigos doou uma TV de 50 polegadas para ser sorteada e arrecadar fundos com a venda de números em uma rifa virtual. O valor de cada número é R$ 20.

Até o momento, a campanha já chegou na metade de sua meta, mas ainda há necessidade de vender 400 números para alcançar o objetivo de arrecadação para continuidade do trabalho assistencial realizado pela entidade, mantendo assim, a distribuição de fraldas geriátricas para as famílias que contam com o apoio da AFRSAN. Para colaborar basta acessar o link e adquirir um cupom até o dia 31 de junho: https://arcca.app/afrsan/iniciosorteio.aspx

A Associação de Famílias de Rotarianos Santo André Norte também recebe doações diretas através da conta corrente da instituição:

Dados bancários:

Associação de Famílias de Rotarianos Santo André Norte

Banco Sicredi - 748

Agência - 0726

Conta corrente - 54636-7

CNPJ 48.136.501/0001-26