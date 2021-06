Após desistir da Prova dos Casais e ir para a DR, Márcia Fellipe ameaça deixar Power Couple Brasil

03/06/2021 | 14:11



Os ânimos dos casais no Power Couple Brasil ficaram abalados depois de uma semana de provas no mínimo intensas! Depois que os maridos levaram choques elétricos durante a Prova das Mulheres, enquanto as esposas tomaram uma chuva de baratas na Prova dos Homens, os pares tiveram que enfrentar uma parede de escalada suspensa por um guindaste!

Como resultado, as duplas que desistiram da proposta ou tiveram os piores tempos ficaram bem frustradas com a situação - caso de Márcia Fellipe e Rod Bala, que falaram até mesmo em desistir do programa!

Em conversa com Nina Cachoeira, Filipe Duarte, Mirela Janis e Yugnir, a cantora desabafou sobre estar sentindo que seus esforços não valem a pena, já que seus maiores adversários dentro do programa, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, costumam se dar melhor nas dinâmicas:

- Eu não quero mais nem ficar para não valorizar isso. Ver alguém crescer com o seu sofrimento, sabe? Eles [Bruno e Deborah] só se dão bem por causa da po*** das provas, se não nem estariam aqui mais, é só por isso. Daí a gente se mata, se lasca todinha pra dar mérito para eles. Pra começar eu nem acho justo [a situação] da Bibi e do Pimpolho, eles deviam estar em provas com casais da idade deles, não com a nossa idade. Eles vão estar sempre em desvantagem, porque depende muito da prova.

E aí, será que o público vai atender ao pedido de Márcia, que está na DR, e votar para que os outros dois casais fiquem?

Apoio de Safadão

Por mais que a cantora esteja afirmando que quer deixar a atração, parece que um de seus amigos não vai deixar isso acontecer: se trata de Wesley Safadão, colega de longa data de Márcia, que já deixou claro que vai fazer o que for possível para manter a amiga e seu esposo na disputa.

Os dois músicos se conheceram em 2010, quando ela recebeu o convite para ingressar na banda de forró eletrônico Garota Safada. Desde então, mesmo seguindo carreiras solo, a dupla manteve a amizade e chegou até mesmo a fazer algumas parcerias. E a proximidade entre os dois pode garantir votos para que Márcia Fellipe e Rod Bala permaneçam na competição, já que o cantor publicou em seu Twitter uma mensagem pedindo que os amigos voltem da DR.

E aí, será que os fãs de Safadão vão ajudá-lo a salvar Márcia?

Críticas de Mirella

MC Mirella, por outro lado, não parece muito contente com a cantora dentro do programa. Ela e o esposo, Dynho Alves, que foram o segundo casal eliminado do reality, participaram do programa Hoje em Dia na manhã desta quinta-feira, dia 3, e criticaram as atitudes de Márcia, relembrando os insistentes atritos dela com Deborah:

- Eu acho que a Deborah voltou mais tranquila da ultima DR, então acho que elas tiveram uma aproximação de se respeitar mais dentro da casa. A Márcia tá bem mais tranquila, antes não era bem assim, não sei se o convívio melhorou porque agora ela estava [dormindo] dentro de quarto, ficou no Quarto Power. Pode ser o medo de ir para a DR de novo também.

Além disso, ela apontou que ficou descontente com o comportamento que a cantora teve consigo dentro do programa, e afirmou se arrepender de não ter respondido as ofensas à altura:

- A Márcia estava mais fechada, pelo menos quando eu estava lá no programa, comigo as coisas não iam. E olha que aqui fora a gente tinha uma proximidade, tem até música juntas, e eu não entendi de verdade. Eu deixei ela falando sozinha, porque se eu fosse responder eu ia perder a razão. Nunca fiz nada pra ela, e ela me chamou de fria e calculista, quem sabe se eu tivesse sido mesmo eu ainda estaria lá. Me arrependo de ter ficado tranquila na minha, eu devia ter respondido. Lá no Faro, na Última Chance, eu falei com ela de novo, já falei várias vezes pra deixar uma deixa pra gente conversar e ela nem ai pra mim, me sinto trouxa.

Vish! E agora, será que os fãs de Mirella tentarão eliminar a cantora?